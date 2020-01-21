Американские СМИ сообщают о первом случае заражения новым типом коронавируса, ранее обнаруженного в Китае.
По информации The New York Times, заболевший мужчина вернулся в штат Вашингтон из города Ухань в КНР. Положительные результаты на наличие коронавируса были получены в минувшие выходные. Личность инфицированного не раскрывается.
Как ранее писал NEWS.ru, в Пекине зафиксированы пять новых случаев заражения новым типом коронавируса, всего в столице Китая заболели 10 человек. Все они ездили в город Ухань.
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