https://static.news.ru/photo/4cfc460a-3c84-11ea-87b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Американские СМИ сообщают о первом случае заражения новым типом коронавируса, ранее обнаруженного в Китае.

По информации The New York Times, заболевший мужчина вернулся в штат Вашингтон из города Ухань в КНР. Положительные результаты на наличие коронавируса были получены в минувшие выходные. Личность инфицированного не раскрывается.

Как ранее писал NEWS.ru, в Пекине зафиксированы пять новых случаев заражения новым типом коронавируса, всего в столице Китая заболели 10 человек. Все они ездили в город Ухань.