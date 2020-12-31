В США зафиксировали свыше 160 тысяч случаев коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/81377fbc-4cfe-11eb-8885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Martínez/Global Look Press

На территории США за минувшие сутки выявлено 160,6 тысячи случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших в стране с начала пандемии превышает 20 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса.

Жертвами инфекции за 24 часа стал 2051 житель Штатов. Всего же там от коронавируса скончались 347,8 тысячи человек.

В декабре суточный рекорд по приросту заразившихся, зафиксированный университетом, составил 249 тысяч человек.

США продолжают лидировать по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. На втором месте находится Индия, где насчитывается более 10,3 млн случаев заражения. Замыкает первую тройку Бразилия (7,7 млн).

Россия занимает четвёртое место. За время пандемии в нашей стране заразились свыше 3,2 млн человек, из которых более 2,5 млн выздоровели и скончались 58 тысяч. За минувшие сутки в РФ выявлено 26,3 тысячи заражений. Из больниц по выздоровлении выписаны 18,8 тысячи пациентов, скончались 447 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп выразил недовольство темпами вакцинации от коронавируса в ряде штатов. По его словам, кампания там проходит слишком медленно. Аналогично высказывался и избранный президент страны Джо Байден. Он заявил, что при нынешних темпах на вакцинацию всех жителей США потребуются годы.