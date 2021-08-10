В США зафиксировали смерти от редкого заболевания

Центр по контролю заболеваний (ЦКЗ) США выявил случаи смерти от нетипичного для региона заболевания под названием мелиоидоз. Об этом сообщает New York Post.

Мелиоидоз характерен для стран Средней Азии и севера Австралии. На территории США раньше никогда не встречались cлучаи с данным недугом. ЦКЗ объявил уже о четырёх случаях заражения, два из которых привели к смерти.

Центр считает причиной появления возбудителя в стране в первую очередь импортную продукцию. Специалисты взяли пробы почвы и воды рядом с местом жительства заразившихся для установления связи между этими случаями, но источник патогена найти не удалось.

Ранее сообщалось, что в центре по контролю заболеваний США начали применять анализ сточных вод, чтобы выявить распространение коронавируса. На анализы воды в канализациях выделено $33 миллиона. Этот метод позволяет эффективно выявлять источник заражения в условиях, когда далеко не все граждане идут сдавать анализы на предмет наличия вируса.