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В США зафиксировали смерти от редкого заболевания

18:11, 10 августа 2021
В США зафиксировали смерти от редкого заболевания
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Центр по контролю заболеваний (ЦКЗ) США выявил случаи смерти от нетипичного для региона заболевания под названием мелиоидоз. Об этом сообщает New York Post.

Мелиоидоз характерен для стран Средней Азии и севера Австралии. На территории США раньше никогда не встречались cлучаи с данным недугом. ЦКЗ объявил уже о четырёх случаях заражения, два из которых привели к смерти.

Центр считает причиной появления возбудителя в стране в первую очередь импортную продукцию. Специалисты взяли пробы почвы и воды рядом с местом жительства заразившихся для установления связи между этими случаями, но источник патогена найти не удалось.

Ранее сообщалось, что в центре по контролю заболеваний США начали применять анализ сточных вод, чтобы выявить распространение коронавируса. На анализы воды в канализациях выделено $33 миллиона. Этот метод позволяет эффективно выявлять источник заражения в условиях, когда далеко не все граждане идут сдавать анализы на предмет наличия вируса.

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