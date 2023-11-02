В США зафиксировали первый за 20 лет скачок младенческой смертности CDC: впервые с 2002 года в США вырос показатель смертности младенцев

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В 2022 году в США вырос процент младенческой смертности, сообщил Центр по контролю и предупреждению заболеваний США CDC. В организации отметили, что показатель показал рост впервые за последние двадцать лет и увеличился на 3% в сравнении с 2021 годом.

Несмотря на скачок, в целом за два десятилетия уровень младенческой смертности сократился на 22%. Общее число смертей новорожденных составило в 2022 году 20 538, годом ранее это число не превышало 20 тысяч. При этом чаще всего умирают мальчики у матерей в возрасте от 25 до 29 лет, отметили в ведомстве.

Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что запрет абортов не поднял рождаемость ни в одной стране за последние 40 лет. Этот показатель не зависит от ограничения или запрета абортов, заключил эксперт. Самым ярким примером является Польша, где при жестком запрете абортов наблюдается рекордное падение рождаемости.

При этом демограф Владимир Тимаков сообщил, что выплата материнского капитала остается лучшей мерой поддержки рождаемости в России. Специалист напомнил, что когда маткапитал выплачивался на второго ребенка, к середине 2010-х годов показатель поднялся с 1,2 млн до 1,9 млн новых детей в год, что свидетельствует о серьезном потенциале материальных мер стимулирования рождаемости.