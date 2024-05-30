В США задумались об ударах ВСУ по России Politico: в США обсуждают разрешение Киеву наносить удары по России

Фото: МО Украины

В США на уровне администрации Белого дома ведутся консультации о возможном разрешении Украине наносить удары по объектам, которые находятся на территории России, пишет Politico со ссылкой на собственные источники. Газета уточняет, что решение еще не принято, просчитываются варианты и последствия.

Авторы статьи считают, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции 29 мая открыл дверь для данной возможности. Они напомнили, что он сделал заявление о намерении стран Запада адаптировать стратегию поддержки Киева с учетом новых реалий в зоне боевых действий.

Источники газеты выразили мнение, что риторика представителей США заключается в изначальной осторожности, а следом уже следует разрешение, однако никто соответствующих гарантий не давал. Также подчеркивается, что ограничение Вашингтона на использование его оружия не только сужает военные возможности Киева, но и в целом снижает эффективность помощи Запада.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что военный блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.