В США задумались о выходе из ООН Конгрессмен США Гаетц предложил выйти из ООН и избавиться от ее штаб-квартиры

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Генеральная Ассамблея ООН

Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование ООН, выйти из нее, а также убрать штаб-квартиру объединения с территории США. По словам Гаетца, Штатам следует прекратить финансировать организацию, чьи сотрудники «атаковали и убивали израильтян».

Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США, — заявил он на конференции в штате Флорида.

Ранее министр Израиля по делам женщин Мэй Голан заявила, что гордится руинами Газы. Об этом она сказала в ходе слушаний в кнессете, где обсуждалась возможность исключения депутата Офера Кассифа, выступившего в поддержку пострадавших палестинцев. Мэй Голан является депутатом консервативной правой партии «Ликуд». Она и ранее делала резонансные заявления в отношении этнических сообществ, в том числе в отношении африканских беженцев в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль полон решимости достичь полной победы над движением ХАМАС. По словам политика, это означает также освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.

В феврале США вновь заблокировали в Совбезе ООН проект резолюции, требующей немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. На этот раз Вашингтон наложил вето на документ Алжира, воздержалась только Великобритания, остальные 13 членов голосовали за. Проект резолюции требовал «немедленного гуманитарного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами», а также незамедлительного освобождения заложников без каких-либо условий.