В США задумались о выдворении украинских беженцев ради помощи ВСУ Сенатор Манчин: США могут выдворить часть украинских беженцев ради помощи ВСУ

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Манчин

Власти Соединенных Штатов Америки могут сократить число находящихся в стране украинских беженцев в обмен на новую помощь Киеву, сообщил американский сенатор Джо Манчин в интервью телеканалу CNN. По его словам, этот вопрос обсудят в рамках сделки республиканцев с администрацией президента США Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы.

Это так, — ответил Манчин на соответствующий вопрос телеведущего.

Сенатор отметил, что стороны обсудят вопросы ужесточения требований к просящим убежище иностранцам, которые прибывают на территорию США, а также ускоренной депортации мигрантов. Манчин подчеркнул, что будущая сделка сената и Белого дома сможет изменить нынешнее положение вещей. Американский сенатор считает, что нужно остановить «опасную иммиграцию» со всего мира.

Ранее сообщалось, что беженцы с Украины стали массово уезжать из Польши. Украинцы либо возвращаются на родину, либо переезжают в Германию, которая стала основным местом проживания беженцев после начала специальной военной операции России на Украине. В Евросоюзе находятся 4,2 млн украинцев, четверть из которых живет на территории ФРГ.