В США задержали приплывших на лодке из России двух мужчин Двое мужчин приплыли на лодке из России на остров Святого Лаврентия в США, их задержали

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Береговая охрана Аляски

↵Двое мужчин приплыли на лодке из России на остров Святого Лаврентия в США, их задержали, сообщает KTVA. Их заметили местные жители. Мужчины рассказали жителям острова, что отправились из города Эгвекинот Чукотского автономного округа и преодолели по морю примерно 480 километров. Таким образом они якобы хотели «убежать от российских военных».

Об инциденте поставили в известность сенатора США от штата Аляска Дэна Салливана, который созвонился с секретарем Министерства внутренней безопасности США и другими чиновниками ведомства, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Таможенная и пограничная службы страны определяют «возможность въезда этих лиц в Соединенные Штаты Америки».

По словам губернатора Аляски Майка Данливи, задержанные находятся в Анкоридже, где ими занимаются федеральные власти.

Эти два человека, которые прибыли из России на лодке и были задержаны в Гэмбелле, насколько я понимаю, сейчас находятся в Анкоридже и ими занимаются федеральные власти, — сказал он.

По данным KTVA, ситуация находится на контроле у министерства внутренней безопасности.

Сначала представители службы береговой охраны назвали мужчин гражданами России. Однако позже они сообщили, что их считают иностранцами.

Ранее власти Кипра арестовали гражданина России по подозрению в разжигании расовой ненависти. Свою деятельность он вел преимущественно в соцсетях. Россиянин «охотился» за участниками акции в поддержку России.