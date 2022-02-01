В США задержали преподавателя, грозившего расстрелом студентам

Американская полиция задержала в Колорадо мужчину, грозившего массовой стрельбой философскому факультету Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Об этом говорится в заявлении учебного заведения. Потенциальным террористом оказался бывший преподаватель университета.

Ранее в связи с угрозами бывшего преподавателя университета Мэттью Харриса очные заятия в UCLA были отменены. В университете предупредили, что у властей нет конкретной информации о том, что он находится в Калифорнии.

Мы с большим облегчением сообщаем, что сотрудники правоохранительных органов в Колорадо взяли под стражу человека, который вчера угрожал некоторым членам нашего сообщества, — сообщили в университете .

После того, как Харрис был задержан, студентов вернут к очному обучению.

Ранее сообщалось о том, что один ученик погиб, ещё один получил тяжелые ранения в результате стрельбы возле школы в американском штате Миннесота. неизвестный открыл стрельбу рядом с учебным заведением, после скрылся с места происшествия. Приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили двух учащихся. Один из них скончался.