В США задержали мужчину, угрожавшего взорвать офис демократов

https://static.news.ru/photo/7359e69c-3aba-11eb-a23e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Полицейские США задержали мужчину, который ворвался в штаб Демократической партии в городе Спокейн (штат Вашингтон) и угрожал его взорвать.

Как сообщил телеканал ABC, неизвестный зашёл в офис демократов, в котором в то время находился только один сотрудник. С ним был рюкзак, из которого торчали провода.

Мужчина заявил, что намерен взорвать помещение. Он также устроил там пожар, в котором никто не пострадал. Когда полиция окружила здание, злоумышленник вышел и добровольно сдался властям, взрывчатки в его рюкзаке не оказалось.

Как писал NEWS.ru, в центре Киева неизвестный мужчина захватил кафе и угрожал его взорвать. Однако вскоре он был задержан полицейскими. Инцидент произошёл в вареничной «Катюша», которая расположена на бульваре Леси Украинки в Печерском районе украинской столицы. На место прибыла оперативно-следственная группа. Дебоширом оказался один из посетителей, который вовсе не собирался ничего взрывать. Он закатил скандал, будучи навеселе.