В США зацепились за необычную деталь в помощи Украине Миллиардер Сакс: США выделили Украине кредит без условий погашения и процентов

Фото: МО Украины

Соединенные Штаты предоставили Украине новую финансовую помощь в кредит, однако не обозначили условия погашения займа и процентную ставку, заявил в Twitter (Х) предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс. Он поинтересовался у подписчиков, видел ли кто-нибудь когда-либо такое кредитование.

По словам спикера [палаты представителей Майкла] Джонсона, законопроект о финансировании Украины в размере $61 млрд был более приемлемым, поскольку это был всего лишь «займ». Но у этого кредита нет процентной ставки, даты погашения или требований к обеспечению. Вы когда-нибудь видели такой кредит? — задался вопросом Сакс.

Ранее обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман выразил мнение, что предоставив Киеву новую военную помощь на $61 млрд, Запад будет требовать успехов на фронте. Однако он не сможет помочь Украине сдержать наступление России, уточняет автор статьи. По его словам, эта помощь сможет его лишь замедлить.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в декабре прошлого года рассказал Майклу Джонсону, что страна сможет продержаться под ударами российских ракет и беспилотников до марта или апреля. По данным Politico, эта встреча во многом способствовала решению Джонсона поменять позицию по пакету помощи Украине на $60 млрд.