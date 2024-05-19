В США забили тревогу из-за возможного шпионажа китайских ремонтных судов WSJ: подводные интернет-кабели уязвимы для шпионажа со стороны кораблей КНР

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Подводные оптоволоконные кабели могут быть уязвимы для шпионажа со стороны китайских ремонтных судов, что беспокоит американские власти, сообщила газета Wall Street Journal. По информации издания, чиновники уже передают необычное предупреждение телекоммуникационным компаниям.

Американские чиновники в частном порядке передают необычное предупреждение телекоммуникационным компаниям: подводные кабели, по которым передается интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов, — говорится в публикации.

В Госдепе считают, что китайская компания S.B. Submarine Systems скрывает местоположение своих ремонтных судов от радио и спутников. Газета уточнила, что они должны находиться у берегов Тайваня и Индонезии, однако иногда корабли исчезают оттуда на несколько дней.

Ранее Главное разведывательное управление Китая информировало о выявленных за последние годы случаях шпионажа в космической сфере. Там отметили, что агентов засылали спецслужбы ряда стран. Пекину, как уточняется, удалось предотвратить утечку данных.