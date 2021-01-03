В США за трое суток 1,5 млн американцев получили прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b75b5374-4df4-11eb-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason W. Edwards/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сложности, возникшие при проведении прививочной кампании в Соединённых Штатах против COVID-19, были предсказуемы. Об этом заявил ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи.

Была пара сбоев в системе, но это закономерно, — сказал эксперт в интервью телеканалу ABC.

По его словам, сложности всегда будут наблюдаться при попытках начать массированную программу вакцинации. В то же время Фаучи уточнил, что за последние 72 часа 1,5 млн американцев получили первую дозу вакцины при средних цифрах в 500 тысяч в день. Этот показатель намного намного выше того, что был в начале вакцинации.

Главный хирург США Джером Адамс также выразил надежду на то, что вакцинация в стране будет набирать обороты после Нового года. Он обратил внимание на то, что множество местных ресурсов, которые можно было направить на прививочную кампанию, уходили на тестирование населения на наличие вируса и на борьбу с очагами заболевания.

Между тем западные СМИ отмечают, что ранее поступали сообщения о проблемах с распределением вакцин в Соединённых Штатах из-за плохой организации, о нехватке медицинского персонала и об очередях желающих вакцинироваться.

Ранее проигравший президентские выборы в США Дональд Трамп усомнился в достоверности данных о количестве заразившихся COVID-19 в стране и летальных исходов. Об этом он написал в Twitter. По его мнению, эти данные чрезмерно завышены из-за тех методов оценки, которыми пользуются Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусом в США с начала пандемии превышает 20,4 млн, а число летальных исходов перевалило за 350 тысяч. По этим показателям Штаты занимают первое место в мире. Университет ведёт статистику на основе данных федеральных и местных властей, а также открытых источников, писал NEWS.ru.