В США за сутки зарегистрировали свыше 136 тысяч случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/f32df064-63d9-11eb-82b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Spc. Caleb Minor /Global Look Press

Количество выявленных случаев COVID-19 в США выросло за прошедшие сутки на 136,2 тысячи. В стране выявлено 2640 летальных исхода, информирует университет Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 136 252 случая заболевания COVID-19 в США. Всего с начала пандемии в стране заразились свыше 26 млн человек. От заболевания скончались 440 тысяч пациентов, передаёт РИА Новости.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что за истекшие сутки в России умерли 485 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.