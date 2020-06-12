В США за сутки выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/b71e5978-ad69-11ea-a112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

За сутки в Соединённых Штатах коронавирусом заболели более 25 тысяч жителей. Более 800 человек стали жертвами заболевания. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.

По данным федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, которые суммирует университет, коронавирусной инфекцией за сутки заразились 25 396 человек. Умерли от инфекции 846 человек. При этом накануне сообщалось о 896 скончавшихся.

Сейчас в США COVID-19 заражены более 2 миллионов жителей. Для более чем 114 тысяч пациентов заболевание закончилось летальным исходом. Справиться с болезнью смогли более 547 тысяч человек.

По данным Университета Хопкинса, в мире сейчас 7 669 317 подтверждённых случаев коронавируса. Выздоровели в мире свыше 3,6 миллиона, более 426 тысяч человек умерли.

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