В США за сутки выявили почти 300 тысяч заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/bf257448-4dc4-11eb-9482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусом в Соединённых Штатах за последние сутки увеличилось на рекордные почти 300 тысяч. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

За минувшие 24 часа в Соединённых Штатах зарегистрировали 299 087 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 2398 пациентов с подтверждённым коронавирусом, передаёт РИА Новости.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране выявили более 20,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 350 тысяч человек.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, почему в России фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом. По словам специалиста, это связано только лишь с выходными днями. Он также подчеркнул ,что пик заболеваемости в стране ещё не пройден.

Российские медики за минувшие 24 часа выявили 24 150 новых случаев COVID-19 за последние сутки. Это минимум с 25 ноября. За всё время пандемии в стране зафиксировали 3 236 787 инфицированных. Из них выздоровели 2 618 882 гражданина (19 847 за минувшие 24 часа), скончались — 58 506 (504).

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившегося в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.