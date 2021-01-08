В США за сутки выявили 273 854 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ff5616b6-5347-11eb-9842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

На территории Соединённых Штатов Америки в течение прошедших суток медицинскими специалистами было выявлено 273 854 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом стало известно из данных, обнародованных Университетом Джонса Хопкинса в воскресенье, 10 января. Эксперты суммируют сведения от федеральных и местных властей, из СМИ и иных открытых источников.

Накануне вечером стало известно, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за последние сутки увеличилось более чем на 799 тысяч. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 87,58 млн.

В США за 24 часа выявили 273 854 пациента с COVID-19. За указанное время 3735 американцев с этим диагнозом скончались. В целом с начала пандемии в Штатах коронавирусом заразились более 22,1 миллиона человек. Жертвами инфекции стали 372 тысячи граждан США.

Как ранее передавал NEWS.ru, согласно статистике, опубликованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), число летальных случаев в мире увеличилось более чем на 15,4 тысячи, превысив 1,9 млн.