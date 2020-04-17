В США за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/dfc64fa8-80a9-11ea-a0ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В США за 24 часа скончались 4 591 пациент, заражённый коронавирусом. За сутки в стране было выявлено более 31 тысячи новых случаев инфицирования COVID-19.

Предыдущий рекорд был установлен 15 апреля, когда в Штатах за 24 часа жертвами коронавируса стали 2 569 пациентов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

С начала пандемии в США выявили более 671 тысячи пациентов с коронавирусом.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик заражения коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что некоторые штаты могут открыться до начала мая 2020 года, писал NEWS.ru.