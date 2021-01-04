В США за сутки более 210 тысяч человек заболели COVID-19

За прошедшие 24 часа в Соединённых Штатах число подтверждённых случаев коронавируса увеличилось более чем на 210 тысяч. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Жертвами опасного заболевания
При этом в Вашингтоне обсуждают перспективу снижения дозы препарата Moderna на человека при вакцинации в два раза для того, чтобы увеличить охват населения и ускорить процесс иммунизации. За трое суток 1,5 млн американцев получили прививку от коронавируса. Сложности, возникшие при проведении прививочной кампании в Соединённых Штатах против COVID-19, были предсказуемы, отметил ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи.
Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в достоверности данных о количестве заразившихся COVID-19 в стране и летальных исходов. Об этом он написал в Twitter. По его мнению, эти данные чрезмерно завышены из-за тех методов оценки, которыми пользуются Центры по контролю и профилактике заболеваний, писал NEWS.ru.