В США за сутки более 210 тысяч человек заболели COVID-19

https://static.news.ru/photo/a1aa94a2-4e8c-11eb-9082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cpl. Dalton Swanbeck/Global Look Press

За прошедшие 24 часа в Соединённых Штатах число подтверждённых случаев коронавируса увеличилось более чем на 210 тысяч. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Жертвами опасного заболевания стали 1394 человека. До этого за сутки коронавирусом заболели почти 300 тысяч американцев, что стало очередным антирекордом для США.

При этом в Вашингтоне обсуждают перспективу снижения дозы препарата Moderna на человека при вакцинации в два раза для того, чтобы увеличить охват населения и ускорить процесс иммунизации. За трое суток 1,5 млн американцев получили прививку от коронавируса. Сложности, возникшие при проведении прививочной кампании в Соединённых Штатах против COVID-19, были предсказуемы, отметил ведущий американский инфекционист Энтони Фаучи.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в достоверности данных о количестве заразившихся COVID-19 в стране и летальных исходов. Об этом он написал в Twitter. По его мнению, эти данные чрезмерно завышены из-за тех методов оценки, которыми пользуются Центры по контролю и профилактике заболеваний, писал NEWS.ru.