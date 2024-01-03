В США объявился новый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший собрал подписи для выдвижения в президенты США

Фото: Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Кеннеди — младший

Новый кандидат на пост президента США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший собрал в штате Юта необходимое количество подписей для выдвижения на выборах в 2024 году. Он является племянником экс-президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году в Далласе.

Ожидается, что в среду, 3 сентября, Кеннеди-младший объявит о своих планах на избрание. После этого его должны внести в список кандидатов во всех 50 штатах страны.

Ранее Кеннеди-младший утверждал, что от граждан США скрывают данные об истинном состоянии Вооруженных сил Украины. По его мнению, даже ведущие СМИ страны признают провал украинского контрнаступления. Он также задался вопросом, признают ли это «неоконсерваторы Джо Байдена» — Энтони Блинкен и Виктория Нуланд — и вернутся ли они к идее о переговорах или «приблизят человечество на несколько шагов к ядерному уничтожению».

Также Роберт Кеннеди-младший заявлял, что став президентом, завершит украинский конфликт за 100 дней. По его словам, это произойдет на лучших условиях, чем можно разумно ожидать. Политик пообещал немедленно приступить к решению данного вопроса, как только он займет пост главы Белого дома. Он считает, что для США выгоднее прекратить конфликт, потому новому американскому лидеру придется усадить Киев за стол переговоров.