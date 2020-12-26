В США выявлен первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna

https://static.news.ru/photo/df725038-473c-11eb-bf60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard via www.imago/Global Look Press

На территории США зарегистрирован первый случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, созданную компанией Moderna.

Тяжёлая форма аллергии проявилась у медика из Бостона после того, как он сделал прививку в одной из местных больниц в минувший четверг. Врачу ввели снижающий аллергическую реакцию препарат и временно госпитализировали в отделение экстренной помощи. Через некоторое время, когда аллергическая реакция спала, медика повторно осмотрели и выписали из больницы, пишет ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Сегодня он чувствует себя хорошо, — сообщили в больнице, где он делал прививку.

В компании Moderna заявили, что внимательно изучат инцидент с острой аллергической реакцией на их препарат, однако заявили, что не станут обсуждать единичный инцидент. Отмечается, что это первое проявление побочных эффектов от вакцины Moderna за время её тестирования и применения на людях.

Ранее в США было выявлено несколько случаев острой аллергической реакции пациентов на вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Как писал NEWS.ru, 24 декабря медработник в Нью-Йорке пережил анафилактический шок после вакцинации этим препаратом. Это стало седьмым общеизвестным случаем аллергической реакции на прививку от Pfizer.