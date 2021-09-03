В США выявили способность «мю»-штамма коронавируса обходить защиту антител

«Мю»-штамм коронавируса вызывает беспокойство специалистов, поскольку имеет ряд мутаций, указывающих на его возможность уклоняться от антител. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью телеканалу CBS.

У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определённых антител, — заявил эксперт.

При этом Фаучи отметил, что в настоящее время штамм «мю» не является серьёзной угрозой, поскольку в США доминирует разновидность коронавируса «дельта».

Специалисты следят за мутациями коронавируса и относятся к ним, включая «мю»-штамм, очень серьёзно.

Вариант коронавируса В.1.621, также известный как «мю», был обнаружен в январе 2021 года на территории Колумбии. В настоящее время он распространён на территории порядка 40 стран, включая Перу, Чили, США. В конце августа во Всемирной организации здравоохранения заявили, что данный штамм представляет интерес, так как имеет мутационную вставку 146 N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке.

В РФ о заражении «мю»-штаммом пока не сообщалось.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о том, что штаммов коронавируса может быть бесчисленное множество. Для защиты от них нужно пройти вакцинацию.