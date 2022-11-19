В США выявили неожиданную проблему американских ВВС Defense News: многие боевые самолеты США оказались не готовы к выполнению боевых миссий

Фото: US Air Force/flickr.com

Большое количество самолетов ВВС США не смогли пройти проверку боевой готовности, сообщает издание Defense News, ссылаясь на свежий федеральный отчет. Автор статьи Рейчел Коэн пишет, что проводившие осмотр специалисты обращали внимание на такой показатель, как коэффициент готовности к выполнению задачи — частота, с которой самолет может подниматься в воздух и выполнять хотя бы одну из боевых миссий.

Комиссия проверила 49 типов самолетов ВВС, Военно-морского флота и Корпуса морской пехоты. Обнаружилось, что больше половины самолетов не соответствуют предъявляемым требованиям, несмотря на то что Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на их техническое обслуживание каждый год, — пишет Коэн.

Он указал, что в 2020 году на эксплуатацию воздушных судов армейской авиации США было выделено $54 млрд из госбюджета.

Автор убежден, что главные проблемы американской авиации связаны с нехваткой персонала, задержками в производстве критически важных компонентов, внеплановым техническим обслуживанием, и в том числе сокращением числа компаний, готовых обслуживать «возрастные» боевые машины.

19 октября американский истребитель F-35 потерпел крушение в штате Юта в США. Инцидент произошел на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити. Причина крушения боевого самолета неизвестна, о судьбе пилота также не сообщалось.