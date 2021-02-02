В США выяснят причины взрыва при испытаниях корабля компании SpaceX

https://static.news.ru/photo/6580bf78-7d01-11e9-b78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Выяснить причины взрыва прототипа американского космического корабля Starship компании SpaceX намерено Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регулирующего органа.

Взрыв произошёл во вторник во время испытаний. В ФАУ заявляют, что приоритетом для ведомства является обеспечение безопасности космических перевозок, в связи с чем они намерены наблюдать за расследованием инцидента.

Хотя это был испытательный полёт без экипажа, в ходе расследования установят причину сегодняшней неудачи и возможные пути для повышения безопасности при дальнейшей работе в рамках данной программы, — сообщил представитель ФАУ.

Инцидент произошёл в ходе испытаний прототипа корабля, предназначенного для полёта на Марс. Летательный аппарат взорвался при заходе на посадку. Об этом писал NEWS.ru.

Многоразовый космический корабль Starship предназначен для полётов на Марс. В нём могут разместиться до 100 человек. По словам главы SpaceX Илона Маска, первый испытательный полёт на околоземную орбиту должен состояться в 2021 году. При этом Маск допустил, что первые корабли могут «не получиться», поскольку данная работа для компании — настоящая «неизведанная территория».