В США выступили за остановку реакторов ЗАЭС Белый дом: безопасным решением проблемы ЗАЭС будет остановка реакторов

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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС

Самым безопасным решением проблемы Запорожской АЭС является контролируемая остановка реакторов, заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживают миссию МАГАТЭ, которая должна в ближайшие дни прибыть на станцию.

Мы продолжаем считать, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением, — сказал Кирби.

Ранее сообщалось, что специальная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала. Делегация может привезти необходимые устройства для определения уровня радиации.

По сообщениям Минобороны России, за последнее время станция неоднократно обстреливалась со стороны ВСУ. Украинская сторона продолжает регулярные атаки города и прилегающей к нему территории АЭС. В частности, обстрелам подвергается Антоновский мост.