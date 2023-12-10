В США выступили с радикальным предложением по Украине Сенатор Вэнс: Украине придется уступить России часть территорий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым, Россия

Украине придется уступить России часть территорий для завершения конфликта, заявил американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в эфире телеканала CNN. Он также выступил против отправки дополнительных денег Киеву, отметив, что страна не сможет одолеть Россию.

В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия, — сказал политик.

Вэнс напомнил, что ранее выделенные Киеву средства так и не привели к окончанию конфликта. Поэтому, по его словам, ситуация должна разрешиться на переговорах. Кроме того, сенатор назвал украинскую идею отбросить Россию к границе 1991 года абсурдной.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что после поражения ВСУ Украина может потерять половину своих территорий. По его словам, у украинской армии закончились резервы солдат и боеприпасов. Он отметил, что кто-то из приближенных украинского президента Владимира Зеленского должен убедить его завершить боевые действия.

Ранее ведущий американского политического шоу Rising на канале The Hill TV Робби Соав заявил, что Украине в скором времени неизбежно придется вести переговоры с Россией. По его мнению, Киеву также придется в таком случае пойти на территориальные уступки России.