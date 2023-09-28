В США высмеяли Трюдо за попытки обвинить Путина во всех бедах Экс-разведчик Риттер: Трюдо опозорился с эсэсовцем и обвиняет в этом Путина

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опозорился в ситуации с чествованием эсэсовца в парламенте, но теперь он пытается переложить вину на президента РФ Владимира Путина, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Он добавил, что может придумать бесконечное количество подобных абсурдных вещей, виноват в которых тоже будет российский лидер.

То есть, проснувшись сегодня утром, я мог бы придумать бесконечное количество вещей, которые... Знаете, я забыл включить тостер в розетку и ел холодный бутерброд — это Путин виноват! Я не включил тостер в розетку из-за Путина! Я споткнулся о свою собаку — это вина Путина, он ее туда посадил! — пошутил Риттер.

Бывший разведчик уверен, что Трюдо знал о прошлом приглашенного эсэсовца и одобрил этот «сценарий». По его словам, перед посещением парламента все проходят тщательную проверку, поэтому упустить из внимания без разрешения «сверху» это просто не могли.

Этот момент был прописан в сценарии и одобрен всеми. Джастин Трюдо врет и не краснеет. Он знал об этом, потому что все прошло через его канцелярию. Это отвратительно, — добавил эксперт.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что дипмиссия направит ноту в Министерство иностранных дел североамериканской страны. Причиной называется чествование ветерана дивизии СС «Галичина» в парламенте.