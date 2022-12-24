В США высмеяли стиль одежды Зеленского Американская журналистка Оуэнс назвала пропагандой милитари-стиль одежды Зеленского

Фото: MAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Журналистка The New York Times Кэндис Оуэнс высмеяла президента Украины Владимира Зеленского из-за его манеры носить одежду милитари-стиля во время встреч на высоком уровне. В своем Twitter-аккаунте она написала, что, гладя на украинского лидера, ей кажется, что он «только вылез из окопа».

Не могу перестать смеяться над стилем одежды Зеленского, будто он только что вылез из окопа, такая постоянно маячащая перед глазами пропаганда. Ему просто некогда надеть костюм, ребята. Он такой занятой, делает героические вещи с вашими (американских налогоплательщиков. — NEWS.ru) деньгами, — написала Оуэнс.

В ответ на этот пост пользователи Twitter назвали журналистку «русской марионеткой». Оуэнс в свою очередь заявила о том, что не поддерживает Россию или Украину.

Я не поддерживаю Россию или Украину. Я отвергаю ложную дихотомию. В настоящее время только одна из этих стран вымывает миллиарды из американской экономики. Вы не заставите американцев бояться открыто обсуждать эту страну и ее обильную коррупцию, — добавила Оуэнс.

Ранее обозреватель Энтони Гонсалес написал, что США стали источником постоянного финансирования для Украины, выделяя миллиарды долларов помощи, что спровоцировало проблемы внутри самих Соединенных Штатов. По словам колумниста, его шокировало предложение выделить Киеву $45 млрд, поскольку это свидетельствует о том, что американские политики не заботятся о своих гражданах во время инфляции, высоких цен на топливо и растущей безработицы.