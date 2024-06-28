В США высмеяли способность Байдена вести переговоры с Путиным после дебатов Макинани усомнилась в способности Байдена вести переговоры с Путиным

Фото: Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп и Джо Байден

Дебаты президента США Джо Байдена с его предшественником Дональдом Трампом показали неспособность американского лидера вести переговоры с коллегами, написала бывший пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в X. Она призвала «закрыть глаза» и послушать речь Байдена, а потом представить, как он говорит с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

А теперь попробуйте представить себе Байдена, разговаривающего по телефону с Путиным или Си Цзиньпином, — написала Макинани.

Ранее сообщалось, что Байден намерен принять участие во втором раунде дебатов между кандидатами на пост главы государства. Инсайдер отметил, что провальный первый этап не повлияет на решимость хозяина Белого дома.

Советник президента добавил, что штаб Байдена работает над тем, чтобы найти в первом раунде дебатов с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом позитивные моменты, которые можно обернуть на пользу имиджа демократа.

Телеканал CNN провел опрос среди американцев об отношении к дебатам Байдена и Трампа. Большинство телезрителей — 67% — решили, что бывший американский лидер одержал победу над нынешним главой Белого дома. Известно, что телеканал популярен среди сторонников Демократической партии, которую представляет Байден.