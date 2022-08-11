В США высмеяли Байдена, проигравшего «в неравном бою» с пиджаком Ведущий CBS: Байден вступил в неравный бой с пиджаком и проиграл

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Американский ведущий Late Night Show на канале CBS Стивен Кольбер посмеялся над президентом США Джо Байденом, который неуклюже попытался надеть пиджак. Ведущий напомнил о меме «Темный Брэндон». На нем лидер страны изображен супергероем с желтыми светящимися глазами. Название для мема возникло после интервью с пилотом Брэндоном Брауном, когда репортер решил, что фанаты на фоне кричали «Давай, Брэндон!», хотя на самом деле они скандировали оскорбление в адрес Байдена.

Президент США часто попадает в неловкие ситуации. Байден неоднократно называл вице-президента страны Камилу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, называя его «Клютиным», путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

Ранее психиатр Василий Шуров указал на признаки деменции у 80-летнего президента США. По мнению специалиста, политик испытывает трудности при формулировке простейших мыслей, его постоянно готовят к выступлениям, однако он вынужден читать с суфлера. Кроме того, у Байдена нарушена координация движений, и американский лидер часто дезориентируется в пространстве, добавил психиатр.