В США высказались против конфискации российских активов WP: группа республиканцев в США выступила против конфискации российских активов

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Группа республиканцев в палате представителей и сенате Конгресса США высказалась против конфискации и использования российских активов для оказания помощи Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник. По мнению политиков, предложенное демократами положение в отчете конференции о законе о полномочиях на национальную оборону не было проверено как следует соответствующими комитетами. Автор материала указывает на то, что демократы с этим мнением категорически не согласны.

Группа республиканцев в палате представителей и сенате возражала против положения в отчете конференции о законе о полномочиях на национальную оборону, которое позволяло бы Соединенным Штатам переводить доходы от конфискованного российского имущества на Украину, — сказано в публикации.

Представители Демократической партии США заявили, что данное положение о помощи Украине за счет российских активов не должно «подвергаться нападкам со стороны правых или исключаться из окончательного законопроекта».

Европейский союз к настоящему моменту заморозил €17,5 млрд российских активов в рамках санкций, сообщил ранее представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд. По его словам, речь идет об активах 1350 лиц и организаций. Больше всего активов было заблокировано в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.