В США высказались по поводу российских сил в Нигере Пентагон: США не рассчитывают, что российские силы в Нигере заменят американские

Фото: US Joint Staff/via Global Look Press

США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских после их вывода из страны, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, власти африканской республики не хотят увеличивать количество иностранных сил на своей территории, поэтому маловероятно, что «антитеррористические возможности будут переданы русским».

Они (представители минобороны Нигера — NEWS.ru.) сказали, что не хотят значительного количества иностранных сил в стране, — заявил чиновник.

Ранее правительства США и Нигера согласовали вывод американских войск, солдаты покинут страну «самое позднее» к 15 сентября 2024 года. Процесс вывода войск, чье присутствие в Ниамее считали незаконным, уже стартовал. Политики подчеркивают, что это поворотный момент в отношениях между двумя странами. По данным издания Washington Post, на территории страны находились около тысячи американских военных и гражданского персонала.

При этом новые власти Нигера активно развивают сотрудничество с Россией. Как сообщалось ранее, Москва передала африканским партнерам военную технику и партию гуманитарной помощи. Они были доставлены на трех грузовых самолетах. Помимо техники, Россия также отправила военных инструкторов.