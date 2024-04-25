В США высказались по поводу последующих поставок ATACMS Украине Салливан: у США хватает ракет ATACMS для дальнейших поставок Украине

Фото: МО Украины

США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS без опасений за свой арсенал, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон для этого обладает достаточным числом ракет.

В результате мы можем продвигаться с поставками ATACMS, сохраняя готовность вооруженных сил США, — пообещал он.

Ранее президент США Джо Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что они были поставлены в марте.

До этого журналист Politico Александр Уорд рассказал, что США в марте 2024 года тайно поставили Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он отметил, что ВСУ уже дважды применили полученное вооружение против России. Эксперт Василий Дандыкин уверен, что в новом пакете помощи Соединенные Штаты также передадут Украине еще и БТР М113, БМП M2 Bradley, а также радары для контрбатарейной борьбы и средства обеспечения закрытой связи на уровне отделений.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что тайная поставка ракет ATACMS Украине доказывает лишь одно: Вашингтон планирует отвлечь внимание мирового сообщества на «сходку по формуле [президента Украины Владимира] Зеленского». Тем временем Киев будет наращивать свой террористический потенциал, констатировала она.