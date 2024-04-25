США продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS без опасений за свой арсенал, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Вашингтон для этого обладает достаточным числом ракет.
В результате мы можем продвигаться с поставками ATACMS, сохраняя готовность вооруженных сил США, — пообещал он.
Ранее президент США Джо Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что они были поставлены в марте.
До этого журналист Politico Александр Уорд рассказал, что США в марте 2024 года тайно поставили Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он отметил, что ВСУ уже дважды применили полученное вооружение против России. Эксперт Василий Дандыкин уверен, что в новом пакете помощи Соединенные Штаты также передадут Украине еще и БТР М113, БМП M2 Bradley, а также радары для контрбатарейной борьбы и средства обеспечения закрытой связи на уровне отделений.
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что тайная поставка ракет ATACMS Украине доказывает лишь одно: Вашингтон планирует отвлечь внимание мирового сообщества на «сходку по формуле [президента Украины Владимира] Зеленского». Тем временем Киев будет наращивать свой террористический потенциал, констатировала она.