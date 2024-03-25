В США высказались по поводу перехвата бомбардировщиков российским МиГ-31 ВВС США: контакт американских бомбардировщиков и МиГ-31 был безопасным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

МиГ-31

ВВС США назвали «безопасными и профессиональными» действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, который не допустил над Баренцевым морем нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1. Там уточнили, что самолеты Штатов не нарушали международное право: они летели для «планового развертывания» в Европе.

Оба самолета действовали в международном воздушном пространстве в полном соответствии с международным правом. К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным, — сказано в пресс-релизе ВВС США.

Ранее истребитель МиГ-31 не позволил группе самолетов Военно-воздушных сил США нарушить государственную границу над акваторией Баренцева моря. Министерство обороны России информировало, что цели были замечены средствами контроля воздушного пространства. Как только МиГ-31 приблизился к американским бомбардировщикам, они скорректировали курс полета с удалением и последующим разворотом от российской границы.

До этого Минобороны РФ сообщило о приближении к российской границе американского беспилотника RQ-4B Global Hawk в акватории Черного моря. Тогда в небо был поднят российский истребитель Су-27.