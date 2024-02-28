В США высказались об отправке войск на Украину Госдеп: США не направляют войска и инструкторов на Украину

Фото: МО Украины

США не направляют войска на Украину, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, власти в этом вопросе не делают различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил.

Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину. Президент [США Джо Байден] четко дал это понять, — сказал он.

Миллер напомнил, что «президент Байден более двух лет» говорит о том, что «не будет отправлять на Украину американские войска для участия в боевых действиях». При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что Украина «больше всего нуждается» в одобрении Конгрессом США законопроекта о выделении дополнительного финансирования в том числе на оказание ей помощи.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заверил, что в случае отправки военных ЕС и НАТО на территорию Украины ответ России последует незамедлительно. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявившего, что подобные решения обсуждаются на уровне двусторонних соглашений.

Тем временем сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что отправка странами НАТО военных на Украину может привести к ядерному конфликту между Россией и Альянсом. Он добавил, что если представители Блока хотят войны на своей территории, то они ее получат.