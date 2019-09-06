https://static.news.ru/photo/0d2fc26c-d0f1-11e9-b9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

В Вашингтоне прокомментировали предложение российского президента Владимира Путина о покупке гиперзвуковых ракет.

По словам высокопоставленного источника РИА Новости , у Соединённых Штатов есть «сравнительное преимущество» в этой сфере, поэтому покупка гиперзвукового вооружения у России на повестке дня не стоит.

В настоящее время Россия является единственной в мире страной, обладающей гиперзвуковым оружием.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу покупать у РФ гиперзвуковые ударные комплексы. По словам главы России, на встрече в Осаке ставился вопрос о том, как можно зачесть гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, учитывая, что ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет.