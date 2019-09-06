В Вашингтоне прокомментировали предложение российского президента Владимира Путина о покупке гиперзвуковых ракет.
По словам высокопоставленного источника
В настоящее время Россия является единственной в мире страной, обладающей гиперзвуковым оружием.
Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу покупать у РФ гиперзвуковые ударные комплексы. По словам главы России, на встрече в Осаке ставился вопрос о том, как можно зачесть гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, учитывая, что ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет.