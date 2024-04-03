В США высказались о возможном взятии Киева под контроль России Блинкен: США уверены, что Россия не возьмет Киев под контроль

Фото: МО Украины

США уверены, что России не удастся взять под свой контроль Киев, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI. Он пояснил, что такие опасения существовали в начале украинского конфликта, но благодаря поддержке Украины со стороны США, Франции и ряда других стран этого удалось избежать и россиянам не удастся завоевать всю страну, «сделав ее частью большой России».

Этого не будет, этого никогда не случится, — заверил Блинкен.

Отвечая на вопрос о том, как США относятся к потенциальным территориальным уступкам со стороны Украины, в частности к вхождению в состав РФ Донбасса и Новороссии и отказу Киева от претензий на Крым, госсекретарь указал, что решение данного вопроса остается за украинцами. Вашингтон поддержит любой выбор, подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил NEWS.ru, что для окончательного взятия Киева армией России должен быть создан ряд обстоятельств. По его словам, в первую очередь это успешное продвижение ВС РФ в сторону Одессы, Николаева и Харькова. Кроме того, отметил эксперт, необходимы условия, при которых президент Украины Владимир Зеленский не сможет руководить страной.

До этого депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов рассудил, что атаки беспилотников ВСУ на российские регионы закончатся, когда будет взят Киев. Он предупредил, что до тех пор ВС РФ продолжат отражать эти «подлые террористические выходки».