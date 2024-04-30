В США высказались о пределе помощи Украине и поставках ракет ATACMS Глава Пентагона об ATACMS: США дадут Киеву столько возможностей, сколько смогут

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/XinHua/Global Look Press

Владимир Зеленский и Ллойд Остин

США предоставят Украине столько помощи и возможностей, сколько вообще смогут, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, как Вашингтон собирается работать по украинскому вопросу и, в частности о том, какие меры будут приняты для поддержки Киева и продолжатся ли поставки ракет ATACMS.

США предоставят столько возможностей, сколько смогут, — сказал он.

Ранее обозреватель Financial Times Лоуренс Фридман выразил мнение, что Запад будет требовать от Украины успехов на фронте после того, как был одобрен новый пакет военной помощи на сумму в $61 млрд. При этом он уверен, что несмотря на все попытки, Киев не сможет сдержать позиции на поле боя — данная поддержка лишь замедлит продвижение российской армии.

До этого американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс обратил внимание, что номинально предоставленная Украине финансовая помощь характеризуется как кредит, однако какие-либо условия погашения займа не указаны. Он также подчеркнул, что не определена и процентная ставка.

Также ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что США надеются на согласие России вести переговоры по украинскому конфликту в рамках «международного права». По его мнению, завершение спецоперации в основном зависит от президента РФ Владимира Путина.