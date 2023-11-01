В США высказались о потерях мирного населения в секторе Газа Сенатор Грэм: США не ставит предела потерям среди мирного населения сектора Газа

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США не ставит предела потерям среди мирного населения в секторе Газа, чтобы «взять паузу», заявил в эфире CNN американский сенатор Линдси Грэм. При этом он не упомянул, что большинство погибших и пострадавших среди мирных жителей анклава — женщины и дети.

Если бы после Второй мировой войны нас спросили: «Есть ли предел с точки зрения того, что вы сделали бы, чтобы не позволить Японии и Германии завоевать мир? Есть ли предел с точки зрения того, что Израиль должен делать в отношении тех, кто стремится уничтожить евреев? — ответ: «Нет», — заявил Грэм.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер 31 октября заявил, что сектор Газа превратился в кладбище для детей, в анклаве погибли более 3,4 тысяч несовершеннолетних, еще около тысячи пропали без вести. По его словам, которые опубликованы на сайте ООН, угроза для жизни малышей «не ограничивается бомбами и минометами», они также погибают от обезвоживания.

Ранее депутаты Госдумы согласовали обращение к ООН, связанное с массовой гибелью детей в секторе Газа. Они призывают организацию поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта о прекращении неизбирательного применения смертоносного оружия. По словам парламентариев, именно такая тактика привела к большим жертвам среди мирного населения.