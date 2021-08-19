Выходцы из Латинской Америки пострадали от нашествия клопов

В США опубликовали книгу-исследование о том, как латиноамериканские страны столкнулись с нашествием опасного насекомого. Об этом сообщает New York Post.

Книга «Целующий жук» повествует о том, как 300 тысяч человек из Латинской Америки рискуют умереть от заболевания, которое переносит особый вид клопов. Так называемая болезнь Шагаса ежегодно убивает порядка 10 тысяч человек во всём мире. Данное заболевание характерно для нищих, которые живут в антисанитарных условиях, где насекомые чувствую себя вольготно.

Латиноамериканские общины Техаса, Флориды и Калифорнии являются самыми проблемными в этом отношении. Врач Норман Битти считает, что инфекция, которой подвержены малообеспеченные люди, крайне коварна. По его словам, заразившееся долго не ощущают болезни, она легко передаётся и проявляется только тогда, когда мало чего можно сделать для больного.

Ранее сообщалось о появлении нового смертельного вируса в Африке. В Экваториальной Гвинее несколько случаев скоропостижной смерти местные врачи списали на вирус Эбола. Только после изучения тканей умершего удалось установить, что причина смерти заключается в абсолютно новом патогене.