Выходцы из Латинской Америки пострадали от нашествия клопов

В США опубликовали книгу-исследование о том, как латиноамериканские страны столкнулись с нашествием опасного насекомого. Об этом сообщает New York Post.
Книга «Целующий жук»
Латиноамериканские общины Техаса, Флориды и Калифорнии являются самыми проблемными в этом отношении. Врач Норман Битти считает, что инфекция, которой подвержены малообеспеченные люди, крайне коварна. По его словам, заразившееся долго не ощущают болезни, она легко передаётся и проявляется только тогда, когда мало чего можно сделать для больного.
Ранее сообщалось о появлении нового смертельного вируса в Африке. В Экваториальной Гвинее несколько случаев скоропостижной смерти местные врачи списали на вирус Эбола. Только после изучения тканей умершего удалось установить, что причина смерти заключается в абсолютно новом патогене.