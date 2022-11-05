В США высчитали размер помощи Украине в час Генерал США Келлог: Вашингтон выделяет Киеву $2,5 млн в час

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Вашингтон, США

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что Вашингтон выделяет Украине около $2,5 млн в час. Всего Киеву отправлено $18 млрд, отметил он в беседе с Fox News.

Мы оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 миллиардов долларов. Большая цифра, если представить ее в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час. Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчетности, — рассказал генерал-лейтенант в отставке.

Келлог уточнил, что США выделили Украине финансов в два раза больше, чем все страны Европы. Он считает, что власти должны объяснить американцам, почему это делается и какова конечная цель.

Ранее заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $400 млн. Он будет включать 45 чешских танков Т-72, а также 50 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1,1 тысяч дронов Phoenix Ghost.