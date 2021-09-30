В США выросло число самоубийств среди военных

В 2020 году покончили жизнь самоубийством 580 американских военных. Об этом в ходе брифинга в Пентагоне сообщила директор Управления по предотвращению самоубийств Карин Орвис.

По словам Орвис, эти данные сопоставимы с показателями 2018 и 2019 годов.

Годом ранее в американском военном ведомстве сообщили о 498 военнослужащих, прибегнувших к суициду. В свою очередь, по данным осведомлённых источников USA Today, наложивших на себя руки военных в 2019 году было 504, а в 2018 — 543. Большинство погибших — люди молодого возраста.

По словам главы миобороны США Ллойда Остина, число самоубийств в армии остаётся высоким и ситуация не меняется. Он подчеркнул, что ведомство удвоит усилия и примет меры. направленые на обеспечение комфортных условий для обращения военнослужащих за психологической помощью.

Ранее стало известно, что в войсковой части 93401 Свердловской области погибли двое солдат. Один из них совершил самоубийство перед заступлением в наряд с табельным оружием. Днём ранее нашли мёртвым другого военнослужащего, который сбежал из части.