В США вырос спрос на туалетную бумагу и салфетки

https://static.news.ru/photo/724351e8-2a85-11eb-bb18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/Global Look Press

Жители США на фоне роста числа случаев заражения COVID-19 снова, как и несколько месяцев назад, начали в больших количествах скупать туалетную бумагу и другие предметы первой необходимости.

Газета Washington Post сообщает , что ажиотажным спросом также пользуются вино, лекарства от простуды, дезинфицирующие салфетки, чистящие средства и ряд других товаров. Некоторым торговым сетям пришлось пойти на ограничение продаваемых в одни руки товаров повышенного спроса.

Владельцы магазинов уверяют, что в этот раз пустых полок получится избежать. Однако они не исключают повышения цен на некоторые товарные категории. Ряд экспертов при этом считают, что такими заявлениями торговые сети только нагнетают обстановку, а паники среди покупателей и пустых полок, наблюдавшихся весной, не ожидается в любом случае.

В США уже более 11,5 миллиона человек заразились коронавирусом за всё время пандемии. Свыше 250 тысяч больных скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Австрии, готовясь к повторному локдауну, закупали впрок одежду и продукты. С 17 ноября в стране прекратили работу все магазины, кроме продуктовых и аптек. В работающих торговых точках ограничено максимальное количество посетителей.