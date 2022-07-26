В США выразили сожаление после решения России выйти из проекта МКС Представитель Госдепа Прайс: в США сожалеют из-за решения России о выходе из проекта МКС

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

МКС

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции. Объявление о выходе из проекта уже в 2024 году стало для США неожиданным, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств, — пояснил представитель Госдепа.

О решении покинуть проект МКС после 2024 года 26 июля рассказал новый глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что отреагировал на решение России по МКС американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск. Он на французском языке пожелал Москве «счастливого пути».