В США выразили обеспокоенность передачей опасного оружия Украине Экс-агент ЦРУ Макговерн: Белый дом передает Киеву все более опасное оружие

Фото: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Grace Gerlach

Власти США передают Украине все более опасное оружие, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн на YouTube-канале Community Church of Boston. По его словам, сейчас администрация Байдена отправляет Киеву снаряды с обедненным ураном, а потом дело может дойти до ядерных боеголовок.

Президент (США Джо Байден. — NEWS.ru) говорит, что надо передать Украине больше боеприпасов. <...> Мы даем им (украинцам. — NEWS.ru) снаряды с обедненным ураном. Какой следующий шаг? <...> Ядерные боеголовки? — сказал Макговерн.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что Вашингтон планирует передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном к моменту поставки танков M1 Abrams. По ее словам, первые танки могут быть доставлены на Украину уже осенью. По данным источников издания Politico, всего Киеву могут передать 10 танков. В новый пакет военной помощи также могут войти и другие вооружения, в том числе баллистические ракеты дальнего радиуса ATACMS. Однако официально об их передаче Киеву объявлено не было.

До этого военный эксперт Алексей Суконкин объяснил, что от баллистической ракеты ATACMS могут защитить системы «Бук», «Тор», «Панцирь», а также ЗРК С-300 и С-400. В случае необходимости ракета также может быть перехвачена самолетами МиГ-31.