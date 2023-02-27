В США выразили готовность для устранения претензий России по ДСНВ Госдеп: Претензии России по ДСНВ к США — легко устранимые

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США придерживаются обязательств в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и считают претензии России в этой сфере легко устранимыми, заявила профильный помощник госсекретаря Госдепа Мэллори Стюарт, передает РИА Новости. Об этом она заявила, выступая на в аналитическом центре Brookings.

Хорошие новости в том, что буквально все это легко устранимые проблемы, если Москва решит вернуться к выгодам транспарентности и стабильности, — заявила Стюарт.

Стюарт заверила, что российские инспекторы могут легко попасть на американские объекты. Также она заявила, что США готовы принимать российских инспекторов и еще летом 2022 года давали понять, что те могут прибывать как коммерческими авиарейсами, так и на государственных лайнерах.

Ранее США заместитель американского государственного секретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что в Госдепе готовы приступить к переговорам в Россией по вопросам ДСНВ в самое ближайшее время, если к этому готова Москва. Также она она подчеркнула, что Вашингтон считает приостановку действия соглашения «безответственной», поскольку США и Россия отвечают перед всем миром «за поддержание безопасности ядерных арсеналов» и потому «должны выполнять свою работу».

Президент России Владимир Путин сообщил о приостановке участия России в ДСНВ во время послания Федеральному собранию. Он обвинил США в недопуске российских инспекторов к ядерным объектам.