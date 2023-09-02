В США вынесли самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия Суд США приговорил участника штурма Капитолия к 18 годам тюрьмы

Фото: Darya Parchinskaya/Russian Look/Global Look Press

Федеральный суд округа Колумбия приговорил Итана Нордина к 18 годам тюрьмы по делу о штурме Капитолия в 2021 году, сообщила прокуратура столичного округа Колумбия. Нордин ранее был одним из членов ультраправой группировки Proud Boys, передает New York Post.

Тридцатидвухлетний Итан Нордин <...> был приговорен к 18 годам тюремного заключения, — сказано в заявлении.

По данным телеканала NBC News, приговор является самым суровым по делу о штурме Капитолия. При этом американские прокуроры требовали для обвиняемого Нордина 27 лет тюремного заключения.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вместе со своими представителями намерен потребовать отвода судьи Федерального округа Колумбия Тани Чаткэн, а также смены места проведения суда по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Бывший американский лидер отметил, что шансов на честный суд с нынешним судьей нет.

Также Дональд Трамп назвал обвинения против него по делу о беспорядках у Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года политическим преследованием. Все последние события являются погоней за человеком, который существенно опережает своих конкурентов в рамках предвыборной борьбы, отметил Трамп.