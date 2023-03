В США вынесли приговор убийцам рэпера XXXTentacion Убийцы американского рэпера XXXTentacion получили пожизненный срок

Суд США вынес обвинительный приговор трем мужчинам, застрелившим в 2018 году рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Рикардо Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Об этом сообщает The Guardian. По данным издания, все подсудимые получили пожизненное заключение.

Сообщается, что Майкл Боутрайт, Дедрик Уильямс и Трейвон Ньюсом были признаны виновными в вооруженном ограблении, которое повлекло за собой убийство. Приговор вступит в силу в ближайшее время.

Двадцатилетний рэп-исполнитель XXXTentacion был застрелен 10 июля 2018 года. Инцидент произошёл в Майами возле мотосалона в тот момент, когда музыкант выходил из своей машины. По словам очевидцев, злоумышленники украли у музыканта сумку с наличностью. При этом один из них выстрелил в музыканта. XXXTentacion был госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось.

Известность пришла к рэперу в 2015 году после выхода сингла Look at me.

После своей смерти XXXTentacion попал в список самых богатых умерших знаменитостей.