В США «вынесли приговор» группировке ВСУ под Авдеевкой Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: мы наблюдаем полное уничтожение ВСУ у Авдеевки

Фото: МО РФ

Российская армия в данное время полностью уничтожает Вооруженные силы Украины под Авдеевкой, заявил в интервью YouTube-каналу DDGeopolitics экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, не использовать бронетехнику во время контрнаступления было большой ошибкой Киева. От того, что постоянно приходится носить снаряжение на себе, бойцы быстрее устают.

То, что мы сейчас можем наблюдать, так это полное уничтожение украинской армии, происходящее именно в районе Авдеевки, — сказал он.

Ранее Джонсон пояснял, что в окружение россиян могли попасть свыше 20 тысяч украинских военных в районе Авдеевки. ВС РФ продвигаются быстро и не оставляют Украине шансов остановить их. При этом возможность ВСУ продолжать удерживать свои позиции в конфликте с Россией утеряна надолго, считает он.

В понедельник, 16 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что контрнаступление ВСУ, начатое в начале июня, не принесло Киеву никаких результатов. При этом он обратил внимание на большие потери противника, которые составили 1 к 8. До этого президент уточнил, что с начала контрнаступления украинская сторона потеряла около 90 тысяч бойцов, 557 танков и порядка 1900 бронемашин.