В США выходцев из РФ задержали за попытку экспорта снегоходов Минюст США: двух выходцев из РФ задержали за экспорт техники в обход санкций

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Двух американцев, являющихся выходцами из России, задержали в связи с попыткой поставить спецтехнику в РФ в обход санкционного законодательства, передает пресс-служба Минюста США. По данным ведомства, жители штатов Аляска и Вашингтон Сергей Нефедов и Марк Шумович хотели экспортировать снегоходы и запчасти к ним.

Два гражданина США, рожденных в России, были арестованы за участие в сговоре с целью поставить в Россию предметы роскоши на $500 тысяч, — следует из заявления.

Американцы с марта 2022 года по май 2023 года находились в сговоре с бизнесменами в России и Гонконге, уточнили в Минюсте. Через компанию-посредника они хотели обойти экспортные ограничения США, добавили в ведомстве.

Ранее издание Yle писало, что финская полиция потребовала арестовать трех граждан России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения. Речь шла о студентах профессионального колледжа Кайнуу. Россиян обвинили в нарушении санкционного законодательства города Каяани. Товары и технологии, которые задержанные переправляли в другие страны, могли быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

До этого россиянин с двойным гражданством США и РФ Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении американских санкций против Москвы. Отмечалось, что он через Казахстан направлял в Россию детали оружия и боеприпасов.